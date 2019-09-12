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البحسني يعزي في وفاة الممثل المسرحي عوض عنبر هادي بوترعش
الخميس 12 سبتمبر 2019
الممثل المسرحي عوض عنبر هادي بن مساعد
كتب
الخليج 365 - المكـلا
نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الممثل المسرحي عوض عنبر هادي بن مساعد الملقب "بوترعش" الذي وافته المنية بمدينة سيئون.
وأعرب المحافظ عن خسارة المحافظة والوسط الثقافي برحيل الكادر المسرحي عوض عنبر الذي كانت له اسهامات بارزة في معالجة القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية عن طريق المسرح والتمثيل وعبر برنامج الشهير باذاعة سيئون "كلام الناس" .
ورفع المحافظ خالص التعازي الى أولاده رياض ورشاد ورائد ولزملائه في الوسط الاعلامي والثقافي، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون
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