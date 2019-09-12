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البحسني يلتقي أسرة الشهيد العيدروس ويشيد بجهود الأجهزة الأمنية

الخميس 12 سبتمبر 2019

اللواء فرج سالمين البحسني

كتب الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بالمكلا أسرة الشهيد النقيب عبدالواسع أحمد حسن العيدروس الضابط بالمنطقة العسكرية الثانية والذي طالته أيادي الغدر بوادي حضرموت.

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وتقدم محافظ حضرموت بأصدق التعازي بإسمه وبإسم كافة قادة وضباط ومنتسبي المنطقة العسكرية الثانية إلى أسرة الشهيد النقيب عبد الواسع العيدروس الذي خسرته حضرموت بوصفه واحداً من الضباط الذين يتمتعون بالكفاءة والانضباط من. خلال مشاركته الفاعلة في معركة تحرير حضرموت مع الإرهاب وتطهيرها من العناصر الإرهابية خلال معارك العام 2016م وماتلتها من أحداث لاستتباب الأمن .

وأثنى محافظ حضرموت على الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية في القبض على الجناة خلال فترة قياسية، مؤكداً بأن أسرة الشهيد ستحظى بالعناية والرعاية من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

بدورها عبرت أسرة الشهيد النقيب عبدالواسع العيدروس عن شكرها وتقديرها لسيادة المحافظ وكافة المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية في ساحل ووادي حضرموت الذين كان لجهودهم وتعاونهم الأثر البارز في القبض على الجناة .