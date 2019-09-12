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مقتل قيادي داعشي في عدن إثر عملية سطو مسلح
الخميس 12 سبتمبر 2019
أرشيفية
كتب
الخليج 365
كشفت مصادر أمنية في العاصمة المؤقتة عدن، عن مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي ضياء صالح مهدي الرويسي والمكنى بـ"أبي خالد اللحجي".
وذكرت المصادر أن الإرهابي ضياء الرويسي، لقي حتفه بعد يوم من إصابته إصابة خطيرة تعرض لها أثناء محاولة نهب محل صرافة في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن يوم الاثنين الماضي .
ويعد ضياء الرويسي من قيادات داعش التي تتولى تنفيذ الاغتيالات في العاصمة عدن وغيرها من المناطق.
وكانت أقدمت عصابة مسلحة مساء الثلاثاء، على اقتحام محل صرافة بمديرية المنصورة بعدن.
وقالت مصادر محلية أن مسلحون اقتحموا محل صرافة في المنصورة وحاولوا نهب الأموال.
وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات مسلحة جرت بين المسلحين وأجهزة الأمن ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين المارة.
وأوضحت المصادر أنه رغم تطويق المكان من قبل الأجهزة الأمنية إلا أن المسلحين اعترضوا طريق الأجهزة وتبادلوا إطلاق النار.
وجراء الإشتباك المسلح أصيب عدد من المواطنين بسبب إطلاق النار العشوائي.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة عدن تشهد حالة فوضى عارمة وعمليات اغتيالات تنفذها تنظيمات إخوانية وحوثية وإرهابية ، توالي اجندات خارجية بايعاز قطري تركي إيراني وتدخل عماني كان أبرزها تصفية القيادي الجنوبي البارز منير اليافعي، المعروف بابي اليمامة في ايتعراض عسكري مطلع أغسطس الماضي.
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