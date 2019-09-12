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هل نسقت مليشيا الحوثي مع الإصلاح في تصفية ضاوي

الخميس 12 سبتمبر 2019

أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ خاص:

أعلنت مليشيا الحوثي، أمس الأربعاء، تصفية قاتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح.



وقال وزارة الداخلية، في حكومة الوفاق الانقلابية، وغير المعترف بها دوليا، إن عملية استخباراتية دقيقة قادت إلى علي قائد ضاوي، المتهم باغتيال إبراهيم الحوثي.

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عملية التصفية، وفي مدينة يسيطر عليها حزب الإصلاح، أثارت كثيرا من التساؤلات والشكوك حول دور الحزب في العملية.

ورأى متابعون، أن مليشيا الحوثي لا يمكن أن تنجح في تنفيذ عملية كهذه ما لم تحصل على تسهيلات من حزب الإصلاح في المحافظة.

ويضيف المتابعون، أن التفاهم والتنسيق بين المليشيا وحزب الإصلاح أكبر من ذلك بكثير، إلى درجة أن الحزب لم يعترض على تعيين قيادات هاشمية في مناصب أمنية وعسكرية حساسة بالمحافظة.

وبحسب المتابعين، فإن التعاون بين الإصلاح وبين المليشيا الحوثية أكدته عمليات كثيرة سابقة، لعل أبرزها عملية صافر التي راح ضحيتها 54 شهيدا من الإمارات، و10 من المملكة العربية السعودية، وخمسة من البحرين، في تاريخ 4 سبتمبر من العام 2015.

ويقول المتابعون، إن الجبهات التي يديرها الإصلاح، خصوصا في نهم شمالي صنعاء، وفي صرواح غربي مـأرب، خير دليل على وجود تنسيق وتبادل مصالح بين الحزب والجماعة.