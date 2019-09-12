شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : الفقرة الخطيرة في بيان التحالف الذي دفع الرئيس هادي لاعلان رفضه وتهديده باللجوء للخيار الاخير والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لأكد مصدر خاص ان الحكومة اليمنية أبلغت قائدة التحالف عدم موافقتها على البيان الأخير الصادر عن دولتي السعودية والامارات .

وأشار المصدر الحكومة الشرعية أبلغت الجانب السعودي رفضها للبيان المشترك الصادر عن السعودية والأمارات والذي وصف التمرد المسلح الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم من الإمارات بــ " الفتنة " بين الطرفين ، وهو ماترفضه الحكومة جملة وتفصيلاً ، وان الحكومة تنظر اليوم إلى الإمارات كدولة معادية لا يمكن القبول باستمرار اَي وجود لها في اليمن أو نشاط في إطار التحالف العربي ..

وتابع المصدر : لامفاوضات مباشرة ولا غير مباشرة جرت في مدينة جدة بين قيادة المجلس الانتقالي والحكومة .



