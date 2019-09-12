شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: جباري يخرج عن صمته ويفضح البركاني والرئيس هادي بشأن أحداث عدن .. ويكشف عن رسالة حاسمة تلقتها الشرعية حول طرد الإمارات من التحالف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هجوم مباغت في ”صنعاء“ يحصد رؤس عدد من قيادات الحوثي بينهم ”الكبسي“ و”الشامي“أكد نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري ان سلطان البركان رئيس البرلمان رفض اصدار بيان بعد قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين. وقال جباري في تصريحات صحفية ان البركاني طالب بعدم الدفع بمجلس النواب إلى الواجهة خلال أحداث عدن .وأكد جباري أن الامارات رفضت انعقاد مجلس النواب في جميع المحافظات اليمنية ، ورفضت عودة الرئيس وحكومته. وبين ان أبوظبي تدعم جماعات مسلحه للسيطرة الكاملة على موانئ اليمن ومطاراتها وتقسيم اليمن. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأضاف جباري أن سكوت الرئيس عبدربه منصور هادي والقيادات اليمنية عن ممارسات الإمارات في اليمن خيانة للوطن وللشعب. وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن التحالف أبلغ الحكومة اليمنية بإنهم لا يستطيعون الاستغناء عن دور الإمارات في اليمن.

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