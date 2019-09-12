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كشف اسباب اشتباكات القوات الشرعية في مثلث شقرة بابين

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر عسكري قبل قليل في حديث خاص لـ ”كريتر سكاي“ بأن الأخبار التي تتحدث حول اشتباكات بين قوات الجيش فيما بينها غير صحيح. 

 

واوضح المصدر بأن مشاده كلاميه بين جنديين ادت لاطلاق نار في الهواء لتفريغهم. 

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واشار المصدر بأنه تم احتجاز الجنديين لمعاقبتهم عسكريا. 

 

مؤكدا بأن هذا التصرفات الفردية بين الافراد تحدث ، لكن الاعلام المضاد يستغلها للتهويل وعكس الحقائق .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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