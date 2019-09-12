شكرا لبحثكم عن خبر كشف اسباب اشتباكات القوات الشرعية في مثلث شقرة بابين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر عسكري قبل قليل في حديث خاص لـ ”كريتر سكاي“ بأن الأخبار التي تتحدث حول اشتباكات بين قوات الجيش فيما بينها غير صحيح.
واوضح المصدر بأن مشاده كلاميه بين جنديين ادت لاطلاق نار في الهواء لتفريغهم.
واشار المصدر بأنه تم احتجاز الجنديين لمعاقبتهم عسكريا.
مؤكدا بأن هذا التصرفات الفردية بين الافراد تحدث ، لكن الاعلام المضاد يستغلها للتهويل وعكس الحقائق .
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