شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول سعودي يكشف عن موعد حل أزمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مسؤول سعودي عن قًرب انتهاء أزمة عدن (جنوب اليمن) بين الحكومة الشرعية من جهة وقوات الانتقالي الإماراتي من جهة أخرى، حيث يتواجد وفد الانتقالي في جدة السعودي للحوار الذي لم يبدأ بعد. وقال سلمان الأنصاري رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الامريكية “إن أزمة عدن سيتم حلها قريبا جدا”. وأضاف في – تغريدة بحسابة على موقع “تويتر” – “إن عدم تعاطي داعمي الانفصال مع المطالبات الصريحة للتصحيح الشامل والسريع ستتسبب بمشاكل مفصلية وخسائر فادحة لهم”. في إشارة إلى الإمارات التي مازالت تواصل الدعم العسكري والمادي للانتقالي. وأشار الأنصاري “أن ميناء المكلا وعدن والحديدة للشعب اليمني فقط”. ويأتي حديث المسؤول السعودي عن الموانئ اليمنية، رسالة غير مباشرة للإماراتيين الذين يسعون لدعم الانفصاليين طمعاً بالسيطرة على الموانئ اليمنية، وأهمها ميناء عدن الإستراتيجي.



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