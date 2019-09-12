صعوبات تضعها الحكومة الشرعية أمام حضرموت

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الخميس 12 سبتمبر 2019

محافظ حضرموت

كتب الخليج 365

كشفت مصادر "لليمن العربي" بأن الحكومة الشرعية وضعت عراقيل كبيرة أمام حضرموت.



وأضافت المصادر بأنه الحكومة لم تحول حصص حضرموت من مبيعات النفط، لم يتم تعزيز البنك المركزي في المكلا بالسيولة على غرار مأرب و المناطق الأخرى.

كما أشارت أيضا المصادر بأنه من ضمن الصعوبات التي وضعتها الحكومة الشرعية عدم صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية لمدة ٤ أشهر بعكس المناطق العسكرية الاخرى، عدم صرف التعزيزات المالية المستحقة للمحافظة.

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وكشفت مصادر "لليمن العربي" أن محافظة حضرموت اللواء فرج فرج سالمين البحسني أصدر قرار قضى بإيقاف تصدير النفط من موانئ المحافظة.

وكان محافظ حضرموت قد أقال المدير العام لمؤسسة كهرباء ساحل حضرموت ومسئولين آخرين على وقع الضغط الشعبي بضرورة اتخاذ قرارات وإصلاحات لمواجهة الوضع المزري وتجاهل الحكومة لذلك الواقع المرير الذي تعيشه مدن ساحل حضرموت.

وشهدت حضرموت خلال الأشهر الماضية حراكا شعبيا للضغط على السلطات المحلية ومطالبتها بحقوق أبناء المحافظة وحصتها من مبيعات النفط، وتوصل لقاء بين عدد من المكونات الحضرمية إلى ضرورة التوافق على قرارات مصيرية وإجراءات من شأنها استعادة الحقوق المغتصبة من حكومة الشرعية اليمنية.

وكشفت المصادر أن تلويح محافظ حضرموت، بإيقاف تصدير الشحنات النفطية الحضرمية التي يذهب ريعها للحكومة، جاء بتوافق مع القيادات الحضرمية على ضرورة اللجوء لتنفيذ أول تهديد حضرمي حقيقي بإيقاف تصدير النفط، بعد أن بلغت الأوضاع الخدمية للكهرباء بحضرموت حدا لايطاق.

وطالب المواطنيين السلطة المحلية للعمل من أجل إنتزاع مطالب وحقوق حضرموت المشروعة.