تنظيم البطولة الثانية للسباحة لأندية وادي حضرموت

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الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-حضرموت
دشن فرع اتحاد السباحة والالعاب المائية في وادي حضرموت والصحراء اليوم الخميس البطولة الثانية للسباحة لأندية وادي حضرموت.
وشاركت في البطولة تسعة أندية من وادي حضرموت .
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق وحدة تريم بالمركز الأول برصيد 23 نقطة ، فيما حصل فريق البرق بتريم على المركز الثاني برصيد 22 نقطة ، بينما حقق فريق شباب الهجرين المركز الثالث برصيد 21 نقطة .
وفي ختام البطولة كرم مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي باشعيب ومدير عام المدينة الرياضية صالح عبدون ورئيس فرع اتحاد السباحة والألعاب المائية محمد الجهوري وعدد من القيادات الرياضية ،الفرق الفائزة بالثلاثة المراكز الأولى في البطولة بالكؤوس والميداليات والجوائز المالية ، وكذا تكريم بقية الفرق المشاركة بشهادات مشاركة .
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