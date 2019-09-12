أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

Advertisements Advertisements الخميس 12 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

المواطنون في صنعاء يرفضون احتفالات الحوثيين الطائفيةhttps://www.elyamnelaraby.com/418890/ مرصد: 18 طفل جندتهم مليشيا الحوثي قتلهم منهم 6 آلاف في الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/418891/ معارك شديدة في جبهة كتاف https://www.elyamnelaraby.com/418894/ معارك طاحنة في جبهتي الضالع وتعز https://www.elyamnelaraby.com/418895/ قطر ترعى حملات من حماس وإخوان اليمن ضد السعودية https://www.elyamnelaraby.com/418896/ صحيفة "العرب": المنتخب اليمني فجر مفاجأة من العيار الثقيل https://www.elyamnelaraby.com/418898/ جبهة حريب نهم.. هجوم للجيش يحصد رؤس قيادات حوثية https://www.elyamnelaraby.com/418900/ يمنيون يعرضون في جنيف انتهاكات مليشيا الحوثي الإيرانية بحق الأطفال https://www.elyamnelaraby.com/418902/ انفجارات ارهابية تستهدف قوات مرابطة داخل مدينة شبام بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/418911/ Advertisements "البحسني" يفتتح مشاريع إعادة تأهيل مدرستين وروضة أطفال بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/418915/ نزوح 350 ألف يمني خلال 2019 https://www.elyamnelaraby.com/418916/ المتحدث الرسمي للمجلس الإنتقالي: عملية الحوثي بمأرب تؤكد التعاون المستمر بين الإخوان والحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/418917/ تحدث عن الخلية القطرية العمانية.. غلاب يكشف فشل الإخوان ومخلفات نفوذ إيران https://www.elyamnelaraby.com/418921/ استياء شعبي كبير وإطارات مشتعلة بالمكلا على خلفية انقطاع الكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/418922/ عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي يشير إلى تعثر الحوار مع الشرعية https://www.elyamnelaraby.com/418924/ سياسيون: الحكومة الإخوانية أصبحت قريبة الصلة بالحوثية برعاية قطرية https://www.elyamnelaraby.com/418926/ البحسني: حضرموت تفخر بأبنائها المتفوقين ونسعى أن تكون نموذجاً في قطاع التعليم https://www.elyamnelaraby.com/418927/ أسعار الفواكه والخضروات واللحوم تستقر بعدن https://www.elyamnelaraby.com/418873/ تفاوت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/418874/ صحيفة: تتوالى الاعتراضات على تدخلات إيران المتمادية في الشأن اليمني https://www.elyamnelaraby.com/418883/ # اليمن # قطر # الحوثيين # الضالع # البحسني # غلاب # السعودية # إيران # الشرعية # حضرموت # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # أسعار الخضروات # الانتقالي # الإنتقالي # . # الفواكه # صنعاء # الإخوان # حماس # الأطفال # المنتخب اليمني # gmail

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