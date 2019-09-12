شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا كان مصير القذر حمد المزروعي على أيدي مجموعة من الشباب اليمنيين (أسماء+صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن ناشطون يمنيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، بعد تغريدة له أعاد فيها تحريضه على انفصال الجنوب وضرب لحمة اليمن مستغلا حالة الفوضى والانفلات التي تشهدها البلاد.

ونشر “المزروعي” صورة لوزير الخارجية الراحل سعود الفيصل، وعلق عليها بتصريحات سابقة للوزير الراحل تحدث فيها عن انفصال الجنوب باليمن.

وكتب مانصه:”قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990″

وتسببت تغريدة المزروعي الذي يصفه ناشطون بأنه “لسان محمد بن زايد على تويتر”، في هجوم عنيف عليه من قبل اليمنيين الذين طلبوا منه تحرير جزر الإمارات من إيران أولا ثم التحدث بالشأن اليمني.

وكانت تصريحات لوزير الخارجية السعودي الراحل «سعود الفيصل» في 2015 تحدث فيها عن «اليمن الجنوبي» أثارت جدلا واسعا في اليمن، واعتبرها البعض مؤشرا علي قبول السعودية بانفصال اليمن الجنوبي إذا استمر احتلال «الحوثيين» لـ«اليمن الشمالي».

وقال “الفيصل” حينها خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي إن «دول الخليج سعيدة بمجيء الرئيس اليمني إلى اليمن الجنوبي».

حيث تساءل مراقبون عن الغرض من استخدام «الفيصل» لمصطلح «اليمن الجنوبي»، وهل كان ذلك بمثابة اعتراف سعودي بتقسيم اليمن كما ذهبت إليه مواقع إعلام يمنية، أم أنه لا يخرج عن كونه مجرد خطأ غير مقصود وزلة لسان من «الفيصل»؟.

وسارع حينها مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بإيضاح تصريحات «الفيصل» وقال إن الوزير الفيصل عندما أشار في مؤتمره الصحفي المشترك الأخير مع وزير خارجية الولايات المتحدة إلى انتقال الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية إلى اليمن الجنوبي، كان يعني تحديدا انتقال الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن الجنوبية وذلك بعد الانقلاب «الحوثي» على الشرعية في العاصمة صنعاء.

وأوضحت السعودية – في بيان رسمي ردا علي تصريحات الفيصل – حقيقة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية، الأمير «سعود الفيصل»، في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي «جون كيري»، والتي فهم البعض منها الإشارة إلى إمكانية تقسيم اليمن، عند ذكره لـ«اليمن الجنوبي» ومدينته الكبرى عدن، التي انتقل إليها الرئيس «عبدربه منصور هادي»، فأكدت حرصها على «وحدة اليمن» وسيادته.



ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية قوله إن الأمير «سعود الفيصل»، عندما أشار في مؤتمره الصحفي إلى «انتقال الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية إلى اليمن الجنوبي»، كان يعني تحديدا «انتقال الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن الجنوبية وذلك بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية في العاصمة صنعاء».



وأضاف المصدر أن موقف المملكة من وحدة اليمن الوطنية والإقليمية واستقلاله وسيادته «أمر ثابت في سياستها»، مؤكدا أن هذا «هو الأمر الذي تطالب به دوما اليمنيين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن وإثارة الفتن الداخلية».

قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990 ... pic.twitter.com/j95ys7Fogx — حمد المزروعي (@uae_3G) September 11, 2019

">

حمد المزروعي

✔@uae_3G

قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990 ...

قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990 ... pic.twitter.com/j95ys7Fogx — حمد المزروعي (@uae_3G) September 11, 2019 /photo/1

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قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990 ... pic.twitter.com/j95ys7Fogx — حمد المزروعي (@uae_3G) September 11, 2019

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قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990 ... pic.twitter.com/j95ys7Fogx — حمد المزروعي (@uae_3G) September 11, 2019

قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990 ... pic.twitter.com/j95ys7Fogx — حمد المزروعي (@uae_3G) September 11, 2019

">

حمد المزروعي

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✔@uae_3G

·

قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990 ... pic.twitter.com/j95ys7Fogx — حمد المزروعي (@uae_3G) September 11, 2019

قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990 ...

قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990 ... pic.twitter.com/j95ys7Fogx — حمد المزروعي (@uae_3G) September 11, 2019 /photo/1

ولن يستتب الأمن والأمان في المنطقة

الا بعودة الإمارات إلى ما كانت علية سابقا

ساحل عُمان



بهذه الطريقة يكون قد خلصت الأمة من الشر والفتن والمصائب



وبعدها للعُمانيين الحق بأن يعطوكم ارض تسكنون فيها

او يتركوكم كبني اسرائيل تتيهون في الأرض إلى أن يكتب الله لكم الخلاص — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) September 11, 2019

">

محمد عبدالله المسمري@m__almasmari

ولن يستتب الأمن والأمان في المنطقة

الا بعودة الإمارات إلى ما كانت علية سابقا

ساحل عُمان

بهذه الطريقة يكون قد خلصت الأمة من الشر والفتن والمصائب

وبعدها للعُمانيين الحق بأن يعطوكم ارض تسكنون فيها

او يتركوكم كبني اسرائيل تتيهون في الأرض إلى أن يكتب الله لكم الخلاص

٤٠٨

ولن يستتب الأمن والأمان في المنطقة

الا بعودة الإمارات إلى ما كانت علية سابقا

ساحل عُمان



بهذه الطريقة يكون قد خلصت الأمة من الشر والفتن والمصائب



وبعدها للعُمانيين الحق بأن يعطوكم ارض تسكنون فيها

او يتركوكم كبني اسرائيل تتيهون في الأرض إلى أن يكتب الله لكم الخلاص — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) September 11, 2019

ولن يستتب الأمن والأمان في المنطقة

الا بعودة الإمارات إلى ما كانت علية سابقا

ساحل عُمان



بهذه الطريقة يكون قد خلصت الأمة من الشر والفتن والمصائب



وبعدها للعُمانيين الحق بأن يعطوكم ارض تسكنون فيها

او يتركوكم كبني اسرائيل تتيهون في الأرض إلى أن يكتب الله لكم الخلاص — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) September 11, 2019

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