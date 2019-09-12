انفجار يستهدف وزير حوثي بصنعاء..تفاصيل

انفجرت عبوة ناسفة , مساء أمس الأربعاء ، أمام بوابة منزل وزير في حكومة الحوثيين غير المعترف بها بصنعاء .

وقالت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ"المشهد العربي"، إن عبوة ناسفة انفجرت أمام منزل وزير المياه والبيئة بحكومة الحوثيين نبيل الوزير.

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وأضافت المصادر، ان الانفجار الذي تزامن مع عودة الوزير الحوثي إلى منزله، ألحق اضرارا مادية كبيرة بالمنزل فيما نجا الوزير الحوثي من الانفجار .

وأشارت المصادر، إلى أن الانفجار يأتي في إطار الصراع بين القيادات الحوثية .

وأوضحت المصادر، أن الوزير دخل في صراع مع قيادات حوثية نافذة بشأن المشاريع الممولة من اليونسيف حيث تحاول قيادات حوثية الاستحواذ على تلك المشاريع , فيما يرفض الوزير الحوثي ذلك ويعتبر ذلك تعديا على مصالحه.