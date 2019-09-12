خطوات إماراتية، تفضح الحكومة بحضرموت و تكشف تعمدها بعرقلة افتتاح مطار الريان

قام الأشقاء بدولة الامارات العربية المتحدة بتسيير ثلاث رحلات جوية مباشرة من مدينة المكلا الى محافظة سقطرى للعالقين من أبناء الارخبيل .

وأكدت مصادر محلية لـ”المندب نيوز” عن قيام دولة الإمارات الشقيقية بتسيير ثلاث رحلات جوية خاصة بأبناء جزيرة سقطرى العالقين بعاصمة محافظة حضرموت في موقف إنساني ياتي ضمن جهودهم الكبيرة في تنفيذ رؤيتهم التنموية الشاملة التي تعتمد على خدمة المواطن وإعادة البنية التحتية، وتحقق مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاستراتيجية.

وأشارت المصادر:” أن الحكومة اليمنية متمثلة بوزير النقل”الجبواني” قد فرضت مبالغ طائلة على سعر تذاكر الطيران المتوجهه الى جزيرة سقطرى ورفض مساعده كل العالقين بمحافظتي عدن وحضرموت ، حينها باشرت دولة الإمارات الشقيقة بتكفل كامل مصاريف الرحلات من مطار الريان الى جزيرة سقطرى ، ممايؤكد جاهزية المطار واستعداده التام لتنفيذ كافة الرحلات الداخلية والخارجية ، بينما الشرعية مستمرة في عرقلتها وعدم جديتها في افتتاح المطار.