تعرف على مواصفات الجيل الجديد من ساعة آبل (صور)

كشفت شركة آبل عن الجيل الخامس من ساعتها الذكية Apple Watch، الذي يتشابه كثيرًا مع الجيل الرابع الذي كشفته العام الماضي.

لكنّ الشركة أضافت بعض المزايا الجديدة، وعلى رأسها ميزة ”بقاء الشاشة متيقظة“ Always-on، والتي تسمح للمستخدم بأن يحصل على المعلومات من شاشة ساعته دون الحاجة إلى تشغيلها، في كل مرة يرغب في معرفة الوقت.

كما يأتي الجيل الجديد بنفس عمر البطارية للجيل الماضي، 18 ساعة يوميًّا، على الرغم من أن ميزة إبقاء الشاشة متيفظة يستهلك من البطارية؛ ما يجعلها نقطة قوة لصالح ”آبل“ لدى المستخدمين، وذلك يرجع إلى مادة البوليسيليكون منخفضة الحرارة، وكذلك مشغل الشاشة منخفض الاستهلاك من الطاقة؛ ما يجعل الشاشة لا تستهلك طاقة تذكر خلال عدم تشغيلها.وأضافت ”آبل“ بضع خامات لتصنيع ساعتها الجديدة، مثل: التيتانيوم والألومنيوم والستانلس ستيل والسيراميك، لتكون تلك أوسع مجموعة اختيارات من مواد تصنيع ساعات آبل.

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ومن المزايا التي قدمها الجيل الجديد -أيضًا- البوصلة المتضمنة داخلها، وكذلك إمكانية إجراء مكالمات طوارئ دولية، إلى جانب قدوم الساعة الجديدة بسعر يبدأ من 399 دولارًا لإصدار GPS و499 دولارًا للإصدار الداعم لشبكات LTE.

وأدى ذلك إلى تراجع سعر الجيل الثالث من ساعة آبل ليبدأ من 199 دولارًا، وذلك مع بداية وصول الجيل الجديد إلى الأسواق في الـ 20 من أيلول/سبتمبر الجاري.