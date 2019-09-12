شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قوات ماراتية تقتحم قبل قليل اهم منطقة في شبوة وتحكم سيطرتها وتدخل من المحافظ والقبائل تهدد بمجزرة مروعة ..وهكذا كانت ردة فعل القوات الاماراتية على التهديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت مصادر عسكرية ان قوات اماراتية وقوات من النخبة الشبوانية اقتحمت قبل قليل منطقة بلحاف الهامة اواحكمت سيطرتها عليها .

واشار المصدرالى ان قبائل شبوة هددت الامارات والنخبة الشبوانية بمجزرة مروعة مالم يتم الانسحاب فورا وهو ما تم فعلا بعد تدخل مباشر من محافظ شبوة .

وقال المحافظ محمد صالح بن عديو، إن الإمارات، سعت لتحويل منشآة بلحاف الغازية، إلى ثكنة عسكرية.

جديد الحدث أونلاين:

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وان هذا الامر تسبب في تعطيل إنتاج مشروع الغاز المسال، من منشآة بلحاف عقب سيطرة القوات الإماراتية عليها.

واضاف " نحن بصدد إعادة تشغيل منشأة بلحاف كونها منشأة سيادية اقتصادية خدمية تعود بالنفع للبلد".

مطالبا الجميع باباعد هذه المنطقة الهامة والحيوية عن الصرا العسكري قائلا "نريد إبعاد منشأة بلحاف عن أي صدام مسلح ونعمل حاليًا على تيت الأمن في المحافظة".

مراقبون عسكريون يرون ان ما تقوم به الامارات بقيام سيطرتها على هذا المكان ثم التخلي عنه بسرعة كما حدث اثناء انسحابها من قصر المعاشيق له دلالة واحدة تتمصل في ان الامارات تريد توصيل فكرة للاذهان سواء للشرعية او للقوات السعودية المتواجدة في الجنوب بانها هي من يسيطر على الارض وتستطيع في اي وقت السطرة على اي مكان في الجنوب.