شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اشهر واشرس قبيلة شمالية تباغت المجلس الانتقالي الجنوبي بهذا العمل الذي اثلج صدورهم وجعل ابناء الجنوب يرقصون فرحا في الشوارع ( صورة اسعدت الجنوبيين ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طلقت قبائل خولان بمحافظة صنعاء سراح عدد من اسرى المجلس الانتقالي الجنوبي يوم امس الثلاثاء.

ونشر ناشطون من ابناء قبائل خولان صورا للاسرى عند اطلاق سراحهم .

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واسر عدد من جنود قوات الحزام الامني في معارك محافظة ابين بيد القوات الشرعية والمجاميع المسلحة التي تقاتل الى جانبها منذ اسبوعين .

وعقب تمكن قوات الانتقالي من صد الهجوم نشرت قبائل خولان صورا لاسرى من قوات الحزام وقالت انهم لدى القبيلة ويوم امس اعلنت الافراج عنهم .