شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يتخذ اول قرار مصيري مع الشرعية ويلوح بالمواجهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة اخبار حضرموت عن مصادر مقربة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن اتخاذه أول قرار حضرمي مصيري تجاه حكومة الشرعية، نزولا عند الرغبة الشعبية الحضرمية وردا على التجاهل الحكومي المتواصل لأهم المطالب الحضرمية المتمثلة بتسليم حضرموت نسبتها المهينة من عوائد تصدير شحنات نفط المسيلة.

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