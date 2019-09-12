شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب طويل.. هيئة الأمر بالمعروف تعود للواجهة في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعم شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي، أن دوريات تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة مكة المكرمة، اعترضت طريقه بتهمة التخلف عن أداء الصلاة، قبل أن يتم توقيفه وعرضه على النيابة العامة.

وظهر الشاب المعروف بلقبه ”الصخرة“، في مقطع فيديو، ليروي ما جرى معه يوم الثلاثاء، قائلاً إن رجال الهيئة استفزوه في أسئلتهم حول أداء الصلاة، قبل أن تحضر دورية وتوقفه حتى اليوم الثاني، ليتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله.

ويقول ”الصخرة“، إنه كان في طريقه لأداء الصلاة عندما اعترضته دوريات الهيئة التي وصفه أحد رجالها بالمتشبه بـ“الكفار“ على حد قوله، لتتطور الأمور فيما بعد ويتم توقيفه ومصادرة أكثر من هاتف جوال يحمله.

وفي الفيديو الذي نشره ”الصخرة“، يطلب الشاب من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، التدخل لإنصافه في القضية التي واجهها.