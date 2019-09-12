شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ومعلومات تنشر لأول مرة عن هوية منفذ عملية اغتيال ابراهيم الحوثي الذي اعلن الحوثيون عن تصفيته في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت وزارة الداخلية التابعة لمليشيات الحوثيين قبل قليل عن تمكن اجهزتها من التوصل الى قاتل ابراهيم الحوثي ورقيقه بصنعاء الشهر الماضي. Advertisements وقالت داخلية مليشيات الحوثيين ان الاجهزة تمكنت من القضاء على القاتل بعد جمع الدلائل والمعلومات التي توصلت اليها ومكنتها من قتل القاتل المدعو "محمد علي قايد ضاوي" (54 عاماً) وهو المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال زعيم شقيق المتمردين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد العياني. واوضحت المليشيات الحوثية ان القضاء على القاتل تم في عملية استخباراتية نفذتها اجهزتها في عمق محافظة مأرب مساء امس الثلاثاء واتضح ان القاتل تربطه علاقة مع الاستخبارات السعودية حسب وصفهم.

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