شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : المعارك تشتعل مجدداً سقوط اهم معسكر تابع لقوات الانتقالي بيد قوات الشرعية بعد هجوم عنيف واشتباكات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استكملت القوات الحكومية السيطرة على معسكر ثماد في حضرموت التابع لقوات الانتقالي الموالية للامارات واضافت المصادر ان الشرعية سيطرت على المعسكر بعد بمواجهات عنيفة مع قوات الانتقالي جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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