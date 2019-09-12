شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : هام عبد الملك الحوثي ينتقم ويأخذ بثاره من قاتل شقيقية ابراهيم وهو في قلب مأرب في اخطر عملية معقدة ويعلن عن تفاصيل العملية رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - إعلان تفاصيل عملية مثيرة للحوثيين اسفرت عن مقتل منفذ اغتيال ابراهيم الحوثي شقيق زعيم الجماعة في مأرب وسط اليمن أعلن بيان منسوب لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء عن التمكن من قتل المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية اغتيال ابراهيم بدر الدين الحوثي بعملية نوعية نفذتها في مأرب وسط اليمن .

وقال البيان إن الأجهزة الأمنية نفذت الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 “عملية استخبارية وأمنية نوعية ناجحة في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة” من وصفته بـ”العدوان” بمدينة مأرب.

وأضافت أنها “تمكنت خلالها من القضاء على المدعو “محمد علي قايد ضاوي / البالغ من العمر 54 عاماً”، و؟إنه بمقتله تعلن عن “قتل المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد حسين قاسم البدر “.

وقال البيان في سياق سرد تفاصيل العملية في مأرب إنها جاءت “بعد استكمالها لإجراءات التحقيق وجمع المعلومات الدقيقة التي توصّلت من خلالها إلى معرفة الأشخاص والجهات المشتركين والضالعين”، بتنفيذ العملية.

وأشار إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية توصلت إلى “معلومات دقيقة”، أثبتت ارتباط ضاوي، الذي قتل بالعملية، باستخبارات السعودية، وإنها كشفت أن الأخيرة الجهة الرئيسية التي تقف خلف اغتيال ابراهيم الحوثي ورفيقه.

وقالت الجماعة، إنها قادرة على الوصول إلى لعمق “كل المناطق المحتلة”، حد وصفها، وإنها ستكشف “عن مصير بقية الجناة المشتركين والضالعين” في تنفيذ ما وصفتها بـ”جريمة الاغتيال الآثمة”.

وكان الحوثيون أعلنوا في 9 أغسطس الماضي، مقتل ابراهيم بدر الدين الحوثي ، بـ”أيادي الغدر”، ولم يكشفوا عن مكان وزمان الحادثة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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