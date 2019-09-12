شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. العثور على مواطن مشنوق في كوكبان لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - : عثر في منطقة كوكبان شمال شرق مدينة الحوطة على رجل خمسيني مشنوقا على شجرة في منزل. مصادر محلية قالت أن المواطن الخمسيني يدعى عبدالباسط علي محمد الملطة عثر عليه مشنوقا دون معرفة الأسباب. Advertisements نفس المصادر أكدت أن الأجهزة الأمنية شرعت بجمع المعلومات والاستدلالات لمعرفة أسباب وملابسات الانتحار. وذكرت أن الأمن العام قام بتحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي للمعاينة ورفع تقرير بذلك.

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