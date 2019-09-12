استياء شعبي كبير وإطارات مشتعلة بالمكلا على خلفية انقطاع الكهرباء

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الخميس 12 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عبدالله الشادلي

استيقظت مدينة عاصمة محافظة حضرموت، جنوب شرقي البلاد، يوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول الجاري، على تظاهرات في أحياء متفرقة من المدينة، نظمها المئات من الشباب الغاضب على خلفية الانقطاعات المتكررة بالتيار الكهربائي وألتي باتت تتحاوز الـ3 ساعات عقب كل ساعة أو ساعتي تشغيل على الأكثر.



وقام المتظاهرون يوم الأحد والإثنين - على التوالي - بإغلاق الشوارع الداخلية بالمكلا والرئيسية منها أيضا، مضرمين النار في الإطارات؛ لشل حركة السير بشكل كامل .. تعبيرا منهم عن استيائهم بالوضع السيء الذي تشهده مدن ساحل حضرموت خلال هذه الفترة التي تتسم بالحرارة المفرطة.

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التظاهرات التي نفذها شباب ساحل حضرموت، خلفت استياء وسخط شعبي كبيرين كونها عطلت مصالح الكثير من المواطنين، لكنها قلبت معادلة الإنقطاع رأسا على عقب بشكل إيجابي، ونجم عنها تقليص ملموس في ساعات الإنقطاع من جهة، وبوادر إيجابية أيضا من قبل السلطة المحلية في المحافظة من جهة أخرى.

ويوم الأحد 8 سبتمبر/ أيلول الجاري عقب ساعات من خروج المتظاهرين للشارع، أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" في تصريح صوتي اطلع عليه "الخليج 365" أنه سيكون هناك تحسن تدريجي وملحوظ في التيار الكهربائي عقب وصول باخرة نفطية الى ميناء المكلا وعلى متنها كميات من المازوت .. مشيرا إلى أنها تكفي لشهرين أو 3 أشهر.

وقال البحسني إنهم في السلطة المحلية بالمحافظة يولون اهتماماً كبيراً بموضوع استقرار التيار الكهربائي، ويراعون حرارة الأجواء .. مضيفا أنهم يعملون ليل نهار لتوفير المحروقات اللازمة لمحطات الكهرباء .

ودعا المحافظ المواطنين الى الصبر ومراعاة الوضع الحالي والظروف الصعبة التي تمرّ بها المحافظة والبلد بشكل عام ، مؤكداً أن تدخلات السلطة المحلية ستتواصل بشكل مستمر لاستقرار التيار رغم الظروف الصعبة .

تجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين خرجوا في سلسة تظاهرات ضد انقطاعات الكهرباء في أوقات متفرقة من هذا العام، كان آخرها يوم الجمعة الـ25 من مايو/ آيار المنصرم، أصيب فيها شابين باصابات متوسطة، بيد أنه لا توجد أي إصابة في التظاهرة الجارية.