نزوح 350 ألف يمني خلال 2019

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الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت الامم المتحدة اليوم الخميس أن حوالي 350 ألف شخص نزحوا جراء الصراع المستمر في اليمن خلال العام 2019.
جاء ذلك في تغريدة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر.
وذكرت المنظمة إنه في العام 2019 فقط، نزح حوالي 350 ألف شخص في اليمن.
وقالت أن شبكة الباحثين لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون.
وشددت المنظمة الأممية على ضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح.
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