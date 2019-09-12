جبهة حريب نهم.. هجوم للجيش يحصد رؤس قيادات حوثية

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الخميس 12 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

قتل العديد من القيادات الحوثية في هجمات مباغته لقوات الجيش في جبهتي حريب ونهم شرق محافظة صنعاء.



وقالت مصادر محلية إن هجوما لقوات الجيش في جبهتي حريب ونهم ادت الى مصرع العديد من القيادات الحوثية والافراد اضافة للخسارة في العتاد العسكري.

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وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني استدرجت، فجر اليوم، مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية كانت تحاول التسلل، إلى مواقع محررة للجيش في جبهة حريب نهم شرقي محافظة صنعاء.

وأوضح أن قوات الجيش باغتت العناصر المتسللة بهجوم عنيف أسفر عنه سقوط عن عدد من عناصر المليشيات المتمردة، بينهم قادة ميدانيين بارزين، هم المدعو حمزة الكبيسي، والمدعو جبران الشامي، والمدعو أبو حسين الأغربي بالاضافة الى جرح آخرين من عناصر المليشيات.