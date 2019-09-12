شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي السعودي يكشف موقفه من إقالة إيفانكوفيتش وإعادة كريستيان غروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى المهندس أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي السعودي، ما يتردد بشأن مفاوضات تدور بين إدارة ناديه والمدرب السويسري كريستيان غروس لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وقال الصائغ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ”صدى الملاعب“ إنهم يدعمون المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وإنهم لن يتعاملوا مع المدرب بنظام القطعة“.

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وكانت تقارير قد ترددت بشأن نية إدارة الأهلي إيجاد بديل للمدرب إيفانكوفيتش؛ بسبب سوء النتائج التي تحققت معه والمتمثلة في خروجه من البطولة الآسيوية أمام الهلال، وتعادله في المباراة الأولى بالدوري.



كما تحدث الصائغ عن أن نادي النصر عرض على لأهلي ضم اللاعب المغربي نورالدين إمرابط لكن الراقي رفض لأسباب رفض الإفصاح عنها.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط من مباراتين.