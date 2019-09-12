شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير للغاية دبابات ومدرعات اماراتية واسلحة متطورة ومرعبة تصل العاصمة عدن ’’لا تمتلكها الرياض’’.. لن يروق للسعودية وكل قوى العالم مشاهدتها (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداو ناشطون اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا قالوا انها تعزيزات اماراتية جديدة تصل اليوم إلى العاصمة عدن. الناشطون اشاروا إلى أن تلك الاسلحة مرعبة ولا تمتلكها السعودية، التي لن يروق لها مشاهدة هذه الصور حد قولهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير للغاية دبابات ومدرعات اماراتية واسلحة متطورة ومرعبة تصل العاصمة عدن ’’لا تمتلكها الرياض’’.. لن يروق للسعودية وكل قوى العالم مشاهدتها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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