الاكثر مشاهدة - شــــاهد : أول (فيديو) واضح يوثق لحظة الانفجارات الضخمة التي هزت مدينة شبام حضرموت وفرار أطقم الأمن والرعب يجتاح المواطنين

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عدن - ياسمين التهامي - أستيقظت مدينة شبام بوادي حضرموت على دوي إنفجارات وإطلاق نار داخل مدينة شبام القديمة إثر إستهداف القوة الأمنية المتمركزة بقصر شبام. ​ Advertisements ​ ​ ​​​​ ​​​​ ​​​​​ وأحترقت منازل مطلة على ساحة الحصن في محيط الانفجار وعدد من المحلات في المدينة. وقال مصدر محلي أن الانفجار تسبب في إصابة أحد المواطنين، فيما لاذ أفراد الأطقم الأمنية بالفرار وقت التفجير. وقال سكان في المدينة أن الانفجار تسبب في إحراق عدد من الأطقم. ولم تتبنَ حتى اللحظة أي جهة مسؤولية ذلك.

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