الاكثر مشاهدة - العفاسي في المستشفى .. وإعلان جديد بشأنه .. شاهد كيف أصبح(صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن العفاسي في المستشفى .. وإعلان جديد بشأنه .. شاهد كيف أصبح(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورة تظهر تواجد إمام المسجد الكبير وخطيب الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت مشاري العفاسي في المستشفى.

وتسببت الصورة بقلق متابعي العفاسي، والذين يبلغ عددهم على حسابه في ”تويتر“ وحده 14 مليونًا ومئة ألف متابع. وأوضح “العفاسي” حقيقة الصورة المتداولة له وهو في المستشفى، حيث أكد عبر حساباته في مواقع التواصل، أن الصورة ”قديمة“ وأنه ”بخير“.

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وكان ”العفاسي“ قد دخل المستشفى إثر أزمة صحية ألمت به في نهاية عام 2018، قبل أن يتعافى منها ويعاود نشاطه.