شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال مواطن في العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - عدن
اغتيال شخص صباح اليوم في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان
مصدر أمني أفاد أن مسلحين اطلقوا النار من مسدس كاتم صوت على شخص يدعى محمد باديب ليلقى مصرعه في الحال فيما لاذ المسلحين بالفرار.
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