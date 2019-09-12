شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال مواطن في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - عدن Advertisements اغتيال شخص صباح اليوم في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان مصدر أمني أفاد أن مسلحين اطلقوا النار من مسدس كاتم صوت على شخص يدعى محمد باديب ليلقى مصرعه في الحال فيما لاذ المسلحين بالفرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال مواطن في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.