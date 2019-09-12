عاجل : شبام تستيقظ على دوي انفجارات استهدفت قوة أمنية"صور"

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يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث الكاتب السعودي المعروف، عبد الرحمن الراشد، عن خلاف الرياض وأبو ظبي، بعد الموقف المتباين للبلدين من أزمة اليمن، مؤخرا. وحاول الراشد في مقاله عبر

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