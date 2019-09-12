معارك شديدة في جبهة كتاف

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الخميس 12 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صعدة

تتواصل المعارك العنيفة في جبهة كتاف شرق محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي والتي تشهد اعنف المعارك منذ ايام.



وقالت قيادة محور كتاف، في بيان لها، عبر مركزها الإعلامي، إنه «انطلاقاً من أهمية محافظة صعدة على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، كونها بستان اليمن، وتمتلك كثيراً من المنافذ البرية مع المملكة.

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وأضافت أن باعتبارها معقل الإمامية ومنبع الفكر الحوثي الرافضي، تتواصل عملية الحشد العسكري، وبالتالي العمليات العسكرية في أكثر من محور ومديرية ومنطقة على الحدود اليمنية السعودية، وصولاً إلى قطع رأس الأفعى التي لا تزال تنفث سمومها الرافضية الإمامية في الداخل اليمني، ومنه تشكل خطراً وعمقاً تستغله العناصر العميلة».

وذكرت أن «مديريات كتاف وباقم والصفراء ورازح ومران وشدا والظاهر وغيرها، تشهد معارك شرسة لتطهير هذه المحافظة من الميليشيا الحوثية، بمشاركة القوات السعودية، جنباً إلى جنب، مالياً وعسكرياً ولوجستياً لدعم إخوتهم من أبناء اليمن في تحقيق هذا الهدف الكبير والقضية الدينية والوطنية الكبرى، التي يحملها اليمنيون والأحرار، بدعم التحالف العربي في الجبهات كافة».

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ومن ايام وجهة كتاف تشهد معارك عنيفة وتعتبر اهم جبهة ضاعطة على مليشيا الحوثي والتقدم فيها يعتبر ضربة قاسمه لها.