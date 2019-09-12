شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل محمد بن سلمان يباغت الجميع ويقسم بالله انه سيعترف بــ"عيدروس الزبيدي" رئيسا لدولة الجنوب إذا نجح بهذه المهمة الخطيرة التي عجز التحالف والشرعية عن تنفيذها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر مطلعة ان عيدروس الزبيدي تلقى اتصال شخصي ومباشر من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان . وكشف المصدر ان بن سلمان أكد لعلزبيدي انه سيعترف به رئيسا لدولة الجنوب المستقلة اا تمكن من تحقيق هدف واحد فقط .

واوضحت المصادر ان ولي العهد السعودي محمد بن سلان طالب الزبيدي بتحرير الضالع والمناطق التابعة لها من قبضة الحوثيين وعندها سيكون فعلا البطل الذي حقق ما عجز عنه لتحالف والشرعية.

ولم تكشف المصادر ردة فعل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي..الا ان مصدر مقرب من الزبيدي قال ان الزبيدي رجل شجاع وقد يفي بوعده خاصة وان الضالع هي منطقته وعليه ان يدافع عنها ويحررها من الحوثيين حتى لو لم يطلب ولي العهد السعودي منه ذلك. ياتي ذلك في أعقاب تضارب الانباء عن نتائج حوار جدة بين الشرعية والانتقالي بحيث لا يعلم احد ما دار في حقيقة الامر فالكل متكتم رغم ان المجلس اعلن رسميا فشل الحوار ، فيما اعلنت الحكومة الشرعية انها لن تحاور بشكل مباشر قيادات المجل الانتقالي فيما طالب وزير الداخلية الميسري بالحوار المباشر مع ابو ظبي .

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