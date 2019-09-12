شكرا لبحثكم عن خبر رئيس قناة العربية يتحدث عن خلاف سعودي إماراتي حول اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث الكاتب السعودي المعروف، عبد الرحمن الراشد، عن خلاف الرياض وأبو ظبي، بعد الموقف المتباين للبلدين من أزمة اليمن، مؤخرا. وحاول الراشد في مقاله عبر صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "حل خلاف الرياض أبو ظبي"، التقليل من شأن الخلاف، إلا أنه أقحم أزمة قطر في المنتصف. Advertisements وقال الراشد إن الخلاف بين أبو ظبي والرياض قد يكون صحيّا، ويفيد العلاقة بينهما، ويقدم نموذجا يحتذى في العلاقات الإقليمة بين دول المنطقة المليئة بالثقوب والنزاعات. وأكد الراشد وجود خلافات حالية بين السعودية والإمارات، قائلا إنه "لا توجد علاقات بلا خلافات، إلا أن الحكومات الأكثر نضجا هي تلك التي تسعى لوضع الخلاف في إطاره، وليس بالضرورة حله إن لم يمكن ذلك. الحكمة تسيَّدت عندما حسم البيان السعودي الإماراتي الموضوعات المعلقة وأنهى المشكلة حول اليمن".

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