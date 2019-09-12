شكرا لبحثكم عن خبر بالصور: اليمن قبل وبعد الحرب الاخيرة.. شيء لايصدق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر نشطاء محليون يمنيون صورا لمحافظات يمنية عدة كيف كانت وكيف باتت عقب اربع سنوات على اندلاع عاصفة الحزم. وقال النشطاء ان الصور تثبت ان اليمن تعرضت لتدمير شامل بسبب هذه الحرب العبثية. وتظهر الصور حجم الخراب الذي خلفته الحرب. Advertisements ودعا النشطاء لوقف الحرب في اليمن مؤكدين انها باتت عبثية.





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