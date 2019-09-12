شكرا لبحثكم عن خبر قناة المسيرة تعلن عن مصرع خميني على يد القوات اليمنية والسعودية بصعدة.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر محلية ان مصور قناة المسيرة الحوثية لقي مصرعه خلال معارك مع قوات الجيش الوطني في صعدة. Advertisements وقالت المصادر ان مصور قناة المسيره (خميني حسين عبدالله خطبة" لقي مصرعه على يد قوات الجيش الوطني و القوات السعودية بمنطقة كتاف اثناء محاولته تصوير عملية عسكريـه انتهت بهلاكه وهلاك 15 من مليشيات الحوثيين بصعدة. وشهدت محافظة صعدة خلال الايام الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي تمكن الجيش المسنود من قوات التحالف من تحقيق عمليات نوعية في عمق صعدة شمال اليمن.

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