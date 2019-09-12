شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. " عبد العزيز جباري ": " الرئيس ممنوع من العودة لليمن ومجلس النواب ممنوع من الانعقاد ! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد عبد العزيز جباري عضو هيئة رئاسة مجلس النواب أن الرئيس عبدربه منصور هادي ممنوع من العودة الى اليمن ومجلس النواب ممنوع من الانعقاد و الحكومة ممنوعة و رؤساء الأحزاب ممنوعين من العودة .
"وقال "جباري" في مقابلة مع قناة " سهيل " المملوكة للاصلاحي حميد الاحر، بعد خمس سنوات من تدخل التحالف و الرئيس ممنوع من العودة و الحكومة ممنوعة من العودة فإلى متى هذا الصمت؟ الامارات تقول انها لم تاني من أجل الشرعية و إنما جاءت من أجل السعودية طالبنا السعودية بتصحيح وضع العلاقة مع الامارات والسعودية تفيد بأنها لا تستغني عن الامارات".
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