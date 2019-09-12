شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: خبير عسكري سعودي يكشف تلقيه تهديدات بالتصفية والسبب موقفه في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد الخبير العسكري السعودي الدكتور على التواتي، عن تلقيه تهديدات كثيرة بالقتل والتأديب من أفراد دولة عربية شقيقة.
وقال في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "وصلتني تهديدات كثيرة بالقتل وبالتأديب من أفراد من دولة عربية شقيقة لا يمثلون بالتأكيد سوى أنفسهم".
وأضاف: "أطرف هذه التهديدات من امرأة اختتمت تهديدها بالقول بأن غداً لناظره قريب.. أقول لها تمونين يا أختاه فنحن أنتم وأنتم نحن.. ولكن ليس إلى هذا الحد".
والتواتي أحد السياسيين السعوديين المعارضين لمخططات الإمارات في اليمن، كما وقف بقوة مع الحكومة الشرعية في الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن وبعض المحافظات الجنوبية من تمرد لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم إماراتي.
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