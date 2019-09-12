الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 1000 سلة غذائية في دوعن بحضرموت

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الخميس 12 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

قامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع 1000 سلة غذائية على المحتاجين في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت.



يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف عن الأهالي ومساعدتهم على مواصلة حياتهم في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق.

ووصل فريق الهيئة الإغاثي إلى مناطق متناثرة ومترامية الأطراف رغم صعوبة الطريق في مديرية دوعن، لتوزيع 1000 سلة غذائية بمعدل (80 طنا و800 كيلوجرام) على الأسر الفقيرة .

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واستهدفت المساعدات 5 ألاف فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في منطقتي لبنة والحسير وضواحيها بمديرية دوعن .

وحظيت القافلة الإغاثية باستقبال شعبي كبير، الذين عبروا عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ولذراعها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما قدمته من مساعدات إغاثية للتخفيف من معاناتهم.

وأكد الأهالي ،أن هذه المساعدات تعتبر من الحاجات الضرورية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الأهالي هناك.