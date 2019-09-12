اجتماع بالمكلا لمناقشة البدء في تنفيذ عدد من المشروعات

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الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع بالمكلا التنسيق بين عمل الإدارات المعنية لمناقشة البدء في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المديرية.
وحضر الاجتماع، عوض أحمد بن هامل المدير العام لمديرية مدينة المكلا ،وممثلين عن المؤسسةالمحلية للمياه والصرف الصحي، و الإدارة العامة للكهرباءوإدارة أمن مديرية المكلا ومكتب الأشغال العامة والطرق والإدارة العامة للمرور.
وبحث الاجتماع البدء في تنفيذ عدة مشروعات وهي،إعادة تأهيل وترميم كورنيش شارع الستين، ورصف منطقة المحضار وإعادة تأهيل وترميم كورنيش المحضار، ورصف الشارع العام بمنطقة السدد بديس المكلا، والتي تأتي بتمويل من قبل المنظمة الدوليه(UNOPS) عبر مشروع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرى.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أبرزها أن تقوم الدوائر والجهات المعنية بجميع المهام والمسؤوليات المناطة بها كلا في مجال عملها وإختصاصها وذلك لتسهيل عمل المقاولين المنفذين لتلك المشاريع وإزالة أي عوائق أوعراقيل من شانها التسبب في عرقلة سير العمل لضمان استمرار العمل بالمواقع المحدده سلفا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.