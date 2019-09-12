نائب رئيس هيئة المجلس الإنتقالي الجنوبي : الحقائق تؤكد أن قطر هي الراعية لأحداث 11 سبتمبر

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الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن الحقائق تؤكد يوماً بعد يوم أن تورط قطر في أحداث 11 سبتمبر 2001م .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، بمناسبة ذكرى أحداث 11 سبتمبر، "في هذا اليوم 11 سبتمبر عام 2001م تمت عملية الغدر بآمنين من كل الجنسيات في أمريكا من الخوارج القاعدة".
وأضاف "وتتكشف الحقائق أكثر فأكثر أين كان المدبر لهذا العمل الأثيم خالد شيخ وتحت رعاية من ؟! نظام قطر كان الراعي لهذا المجرم" .. مؤكداً وقوف المجلس مع الأصدقاء الأمريكان والعالم في محاربة الإرهاب .
وأحداث 11 سبتمبر 2001 هي مجموعة من الهجمات الإرهابية بأربع طائرات مدنية نجحت ثلاث منها في الإصطدام بأهدافها هي برجي التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
وأودت هذه الحادثة التي أعلن تنظيم القاعدة الإرهابي عن تنبيها، بحياة العشرات من المدنيين الذين كانوا على متن الطائرات المدنية أو في المباني المستهدفة .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.