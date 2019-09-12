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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صورة ومعلومات تنشر لأول مرة عن هوية منفذ عملية اغتيال ابراهيم الحوثي الذي اعلن الحوثيون عن تصفيته في مأرب

اعلنت وزارة الداخلية التابعة لمليشيات الحوثيين قبل قليل عن تمكن اجهزتها من التوصل الى قاتل ابراهيم الحوثي ورقيقه بصنعاء الشهر الماضي. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • خادمة فلبينية في السعودية تضع "بولها" في الطعام والشراب الذي تعده لأسرة كفيلها لمدة عامين ..شاهد كيف تم اكتشافها اخيرا وبماذا حكم عليها؟ عاجـــل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة المؤقتة عدن ومواجهات مسلحة في عددا من الشوارع ..«تفاصيل مايحدث الان» Advertisements شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام .. (صور) عاجـــل : محمد بن سلمان في ورطة جديدة .. هروب فتاتين سعوديتين على طريقة هروب رهف القنون .. شاهد كيف ظهرت الفتاتين في اول فيديو .. شعرا مندوش وصدور بارزة ! ---------------------------------------- وقالت داخلية مليشيات الحوثيين ان الاجهزة تمكنت من القضاء على القاتل بعد جمع الدلائل والمعلومات التي توصلت اليها ومكنتها من قتل القاتل المدعو "محمد علي قايد ضاوي" (54 عاماً) وهو المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال زعيم شقيق المتمردين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد العياني. واوضحت المليشيات الحوثية ان القضاء على القاتل تم في عملية استخباراتية نفذتها اجهزتها في عمق محافظة مأرب مساء امس الثلاثاء واتضح ان القاتل تربطه علاقة مع الاستخبارات السعودية حسب وصفهم.

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