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ماهي شروط مملكة الجبل الاصفر لقبول المهاجرين اليمنيين
الخميس 12 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
ما أن أعلن عن تأسيس دولة عربية جديدة تدعى مملكة الجبل الأصفر التي مهمتها ايواء المهاجرين والمشردين من بلادهم، حتى سارع الكثيرون حول العالم العربي والإسلامي للسؤال عن شروط وطريقة الحصول على جنسية في تلك الجبل الأصفر، في الاسطر التالية نجيب عن سؤال الجمهور، وفقاً لمعطيات جاءت على صفحة المملكة على فيس بوك، ووفقاً لبيان رئيس وزراء مملكة الجبل الأصفر، لسيدة أمريكية من أصول لبنانية تدعى “نادرة ناصيف”.
ومملكة الجبل الأصفر أعلن عن قيامها قبل أيام في قمة أوديسا التي عقدت في أوكرانيا، وتقع مملكة الجبل الأًصفر في المنطقة الواقعة بين السودان ومصر وتقدر مساحتها بنحو 2060 كيلو متر مربع.
ويقتصر الحصول على جنسية مملكة الجبل الأصفر فقط على الأشخاص المتضررين من الحروب والمشاكل السياسية مثل اللاجئين من سوريا واليمن أو الدول التي عانت من مجاعات وكوارث طبيعية تسببت في الهجرة والبحث عن ملاذ آمن للاستقرار واستمرارية الحياة.
وتشير المعطيات إلى ان التجنيس في تلك المملكة الغامضة ليس مفتوح بشكل كامل لكل المتقدمين، بل سيتضمن بعض الشروط الصارمة لإقامة دولة نظامية تحل مشكلة سياسية حول العالم أجمع من الدول العربية والاوروبية، دون ان تزيد من حدة المشاكل سواء في الدولة أو العالم.
وذكرت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم فتح باب الحصول على جنسية الجبل الأصفر ومن المتوقع أن يتم البدء فيها بحلول نهاية العام 2020 وفق ما حددته المملكة من رؤية خاصة بها.
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