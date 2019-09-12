Advertisements Advertisements بالصور..اليمن قبل الحرب وبعدها شئ لا يصدقه عقل الخميس 12 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 نشر نشطاء محليون يمنيون صورا لمحافظات يمنية عدة كيف كانت وكيف باتت بعد اندلاع الحرب.

Advertisements وقال النشطاء إن الصور تثبت أن اليمن تعرضت لتدمير شامل بسبب هذه الحرب العبثية. وتظهر الصور حجم الخراب الذي خلفته الحرب. ودعا النشطاء لوقف الحرب في اليمن مؤكدين انها باتت عبثية.

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