شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : قبل قليل قذيفة مدفعية توقع مجزرة مروعة في صفوف القوات الاماراتية ومصرع ضابط إماراتي كبير..تفاصيل عا جلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن العميد مساعد بن حسين مساعد قائد كتيبة الجزام الامني في المنمة القريبة من مدينة عتق ان خطأ ارتكبه احد جلضباط المدفعية فيالحزام الامني ووقع في معسكر للقوات الامارتية لافتا الى ان الاصابات طفيفة وليس هناك سوى بعض الجرحى .

فيما اكد مصدر عسكري ان القذيفة تسببت في كارثة حقيقية حيث كانت القوات الاماراتية مجتمعة لتتناول الطعام.

واكد المصدر ان ضابط اماراتي كبير لقي مصرعه مع عدد من الجنود الاماراتيين .

مشيرا الى ان عدد من سيارات الاسعاف هرعت الى المعسكر وان الحزام الامني فرض طوقا امنيا وحذر الجميع من الاقتراب .

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