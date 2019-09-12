شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : مصرع البوق الحوثي الكبير والحزن يعم قادة المليشيات .. شاهد أول صورة له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية ان مصور قناة المسيرة الحوثية لقي مصرعه خلال معارك مع قوات الجيش الوطني في صعدة.

وقالت المصادر ان مصور قناة المسيره (خميني حسين عبدالله حطبه” لقي مصرعه على يد قوات الجيش الوطني و القوات السعودية بمنطقة كتاف اثناء محاولته تصوير عملية عسكريـه انتهت بهلاكه وهلاك 15 من مليشيات الحوثيين بصعدة. وشهدت محافظة صعدة خلال الايام الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي تمكن الجيش المسنود من قوات التحالف من تحقيق عمليات نوعية في عمق صعدة شمال اليمن.

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