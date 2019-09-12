شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصب زوجة صديقه والخادمة.. كويتي يرتكب جريمة شنيعة ويصورها بهاتفه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحم كويتي منزل صديقه أثناء تواجده في عمله، واغتصب زوجته والخادمة، وقام بتصوير فعلته وتوثيقها بواسطة هاتفه، وفقًا لما نشرت صحيفة "الراي" الكويتية.

وفي تفاصيل الحادثة تلقى الزوج أثناء عمله اتصالًا من زوجته وهي بحالة هستيرية لتبلغه بأن صديقه، الذي يعمل في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اقتحم المنزل واغتصبها بالقوة وصورها بهاتفه.

وقام الجاني بهتك عرض الخادمة التي تحمل الجنسية الهندية، قبل أن يغادر منزل صديقه الذي لا يكاد يفارقه ويقضي غالبية يومه معه حسب صحيفة الراي الكويتية.

وقال مصدر أمني لــ"الراي" إن الزوجة روت لرجال الأمن واقعة الاعتداء عليها وتصويرها، كما روت العاملة ما حصل لها أيضًا على يد الشخص نفسه وقام الأمنيون بإبلاغ وكيل النائب العام، الذي أمر بتقييدها جناية تحت مسمى مواقعة بالإكراه وهتك عرض ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة، وتم تسجيل القضية تحت المسميات الثلاثة، وأُحيلت إلى المباحث الجنائية للبحث والتحري عن المتهم وضبطه على ذمة القضية المسجلة بشأنه.

