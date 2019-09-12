الاكثر مشاهدة - نانسي عجرم تُصاب بالذهول فور مشاهدتها هذه الطفلة ..شاهد الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تُصاب بالذهول فور مشاهدتها هذه الطفلة ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد حساب برنامج Trending على “إنستغرام” نشر جزء من لقاء أجري مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وعرض خلاله عليها فيديو لطفلة هندية وهي تؤدي أغنيتها “يا طبطب”. وأعربت نانسي عن ذهولها أمام طريقة غناء الفتاة مشيرة إلى أنها كانت لتستدير لو أن الأخيرة شاركت في برنامج المواهب The Voice Kids.

وأحدث المقطع المصور بعدما عرض ضمن تقرير للبرنامج الذي يبث على شاشة MBC4 ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. ​ Advertisements ​ ​ ​ ​ ​​​ ​​​​ ​​​​ ​​​​​

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