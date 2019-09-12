مصرع قيادات من ميليشيا الحوثي في مواجهات شرق صنعاء

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مصرع قيادات من ميليشيا الحوثيفيمواجهات شرق صنعاء
الخميس 12 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادات ميدانية، في جبهة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيات كانت تحاول التسلل، إلى مواقع محررة في جبهة حريب نهم، قبل أن تباغتها بهجوم عنيف.
وأوضح أن الهجوم أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات، بينهم قياديون في صفوفها، هم المدعو حمزة الكبيسي، والمدعو جبران الشامي، والمدعو أبو حسين الأغربي، وجرح آخرين.
وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، حررت قبل أيام عددا من المواقع في "حريب نهم"، منها البزخ ونبقان، بعد معارك أسفرت عن مقتل 20 عنصراً من الميليشيات الحوثية وعدد من الجرحى.
وتسيطر قوات الشرعية اليمنية على غالبية أجزاء مديرية نهم التي تتجاوز مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وتتميز جغرافيتها بسلاسل جبلية وعرة تطل مباشرة على العاصمة.
وتحاذي "نهم" مديرية أرحب، البوابة الشمالية للعاصمة، ومحافظتي مأرب والجوف (شمال شرق صنعاء)، ومديرية بني حشيش، أولى مناطق العاصمة، وبموقعها الاستراتيجي الهام، ويرى مراقبون عسكريون أن استكمال تحريرها سيكون معركة "صنعاء" الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.
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